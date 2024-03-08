 ثنائي ألماني يحصل على حكمين مخففين في قضية تزوير أوراق تطعيم ضد فيروس كورونا - بوابة الشروق
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ثنائي ألماني يحصل على حكمين مخففين في قضية تزوير أوراق تطعيم ضد فيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 11:44 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 11:44 م

قال متحدث باسم محكمة ميونيخ الأولى الإقليمية، إنه تم الحكم على موظفة في صيدلية بميونخ بالسجن لمدة عامين ونصف العام شخصيا بسبب تزويرها أكثر من 1000 شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال المتحدث إن أحد معارفها، الذي باع شهادات التطعيم على الشبكة المظلمة (وهو محتوى يستخدم الإنترنت لكنه يحتاج برمجيات وضبط وتفويض خاص للولوج إليه) تلقى حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر بسبب، بين أمور أخرى، انتهاكات لقانون الحماية من العدوى.

وبالنسبة لكليهما، تم بالفعل قضاء جزء من العقوبة خلال الفترة التي قضياها في الحبس الاحتياطي.

وكان أدانة الثنائي مؤكدة بالفعل بعد حكم أصدرته المحكمة الإقليمية في نوفمبر 2022.

ولكن بعد إحالة القضية من جديد من جانب محكمة العدل الفيدرالية، كان على المحكمة الإقليمية أن تنظر مرة أخرى في الحكم.

وبالتالي تم تخفيف عقوبة المرأة بستة أشهر وتخفيف عقوبة الرجل بثلاثة أشهر، في حكم نهائي.

وكان الثنائي قد زورا شهادات تطعيم على نطاق واسع على مدى عدة أشهر في عام 2021.


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