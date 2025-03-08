وزيرة المالية الهندية: الهند تبحث عن اتفاق تجارة جيد مع أمريكا

قالت وزيرة المالية الهندية نيلامالا سيثارامان، اليوم السبت، إن الهند تبحث عن اتفاق تجارة "جيد" مع الولايات المتحدة لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان سير سلاسل الإمداد بسلاسة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الهندية "برس ترست أوف إنديا".

وأضافت أن الهند سيتعين عليها، وسط حرب الرسوم الجمركية العالمية المتنامية، أن تتحرك "بذكاء" لحماية إغراق البضائع من الدول التي تواجه رسوما أمريكية مرتفعة. كما ستحمي الهند مصالح صناعاتها المحلية التي تعتمد على واردات بأسعار معقولة.

وقالت الوزيرة في حفل توزيع "إيكونوميك تايمز": "بمعني أوسع، أعتقد أن الطرفين يجب أن يطمحا للتوصل إلى اتفاق جيد، ولا يمكن لأحد أن يعيب ذلك. خاصة بالنسبة إلى الهند، عندما ينظر المرء إلى رؤية (فيكسيت بهارات)، يدرك أنه يجب أن نحظى بتقدم جيد. الجميع مهتم بمعدلات النمو".