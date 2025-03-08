إلهام شاهين تحتفي بعرض مسلسل مسألة مبدأ على فضائية نايل دراما في رمضان

حرصت الفنانة إلهام شاهين على الاحتفاء بعرض مسلسل "مسألة مبدأ" على شاشة نايل دراما خلال رمضان الحالي رغم مرور ٢٢ سنة على عرضه.

وكتبت "شاهين"، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام": "يعرض في رمضان على قناة نايل دراما مسلسل مسألة مبدأ أول إخراج تليفزيوني للمخرج الرائع خيري بشري، وتأليف محمد صفاء عامر، ومع النجوم خالد النبوي وغادة عبد الرازق، وريهام عبد الغفور، وجميل راتب الله يرحمه، أجمل ذكريات جمعتني معهم".

كما أرفقت إلهام شاهين مع المنشور صورة للمسلسل تم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها بشكل واضح.

وتدور أحداث مسلسل "مسألة مبدأ"، حول تجارة السلاح في الصعيد وحوادث الثأر من خلال دكتورة جامعية تسعى لإنهاء هذه التجارة في الصعيد، ولكن لا تعلم أن أبيها تاجر سلاح مهم، وهو ما يعرضها لصدمة كبيرة.

وعرض المسلسل في رمضان عام ٢٠٠٣، وحقق نجاحًا كبيرًا، خصيصًا أغنية تتر المقدمة "كل الجروح ليها دوا" التي غناها علي الحجار، ولحنها الموسيقار عمر خيرت.