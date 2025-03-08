لقاءات جانبية لوزير الخارجية على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى

التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، أمس الجمعة، في جدة، مع كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، ووزراء خارجية كل من ماليزيا وجامبيا وأذربيجان وإندونيسيا والجابون.

وقد استعرض الوزير عبد العاطي، مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم 4 مارس، وكذلك عناصر والمراحل المختلفة لخطة "التعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة".

وقد أثنى الوزراء على الدور الريادي الذى اضطلعت به مصر فى دعم القضية الفلسطينية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأشادوا بشمولية الخطة وأعربوا عن دعمهم لعناصرها بشكل كامل والتى تهدف إلى اعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على ارضهم.