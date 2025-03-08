الخارجية: تعليق إسرائيل إدخال المساعدات لغزة انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار

قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة، إنَّ إقدام إسرائيل على تعليق إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هو انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار وكذلك للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، أنّ أن القانون يحظر على أي دولة منع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في وقت الحرب والنزاعات.

وأشار إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية مطلع الشهر الجاري، حيث تمت إدانة هذه التصرفات والإجراءات الإسرائيلية.

وشدد على رفض مصر لاستخدام التجويع كسلاح، مؤكدا أن المواقف التي أبدتها وزارة الخارجية في بياناتها هي تعبير عن مواقف ونبض الشارع المصري.

وأكّد أن هناك حرصًا على شرح مواقف مصر بشكل واضح وصريح فيه هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.