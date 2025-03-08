أحمد الفيشاوي: عادل إمام أسطورة وقالي دمك خفيف في مسلسل تامر وشوقية

أكد الفنان أحمد الفيشاوي، أن الزعيم عادل إمام اسطورة ويحبه جدا وتربطهم علاقات أسرية منذ طفولته، قائلا: "بموت في عادل إمام وهو بيحبني زي أولاده وهو لما بيشوفني يهزقني واحنا حرفيا عائلة واحدة والناس دي أعمامي أخوات أبويا وأولادهم اخواتي".

وأشار أحمد الفيشاوي، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أن النجم عادل إمام شاهد مسلسل تامر وشوقيه وأخبره أنه خفيف الظل، مضيفا: "عادل إمام قالي دمك خفيف واعتقد شاف حاجات تانية وكلامه عن أدائي في تامر وشوقية كأنها شهادة على صدري".

وأضاف أحمد الفيشاوي، أن محمد إمام هو شقيقه وعشرة عمر وصديق الطفولة وأيضا كريم محمود عبد العزيز والراحل هيثم أحمد زكي وعمر مصطفى متولى، مؤكدا أنهم كانوا يقضوا معظم الوقت مع بعضهم في مرحلة طفولتهم.