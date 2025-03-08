عرض سعودي جديد لإغراء فينيسيوس للرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن عرض خرافي من جانب لجنة الاستقطاب السعودي خلال الفترة الحالية، للحصول على خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة مسئولو اللجنة في ضم اللاعب لأحد أندية الدوري في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: «لجنة الاستقطاب قدمت عرضًا لايمكن رفضه نهائيا، العرض بقيمة مليار يورو موزعة على عقد متكامل خلال الفترة المقبلة، بمعدل 200 مليون يورو لكل موسم، وذلك من أجل حسم الصفقة لصالحهم».

وذكرت الصحيفة الإسبانية :«أن السعودية تتطلع في الوقت الحالي، لبحث انتقال فينيسيوس لصفوف أحد أندية الدوري بالموسم الجديد».

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، وترغب عدد من الأندية في الحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو المقبل.