فلسطين تثمن البيان الأوروبي الرباعي وتحذر من مخططات الالتفاف على مخرجات القمة العربية

ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، الذي رحب بخطة إعادة الإعمار العربية، ودعا للاستفادة من مزاياها.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم السبت، من أية مخططات تسعى للالتفاف على مخرجات القمة العربية أو تجاوزها، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وطالبت الدول كافة بتأييد ودعم الخطة كما اعتمدت في القمة العربية وفي الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وحشد الدعم السياسي والمادي لتنفيذها، بما يضمن إعادة إعمار قطاع غزة بأياد فلسطينية ثابتة في الأرض دون تهجيرها، على طريق تجسيد دولة فلسطين وبناء مؤسساتها.

وحازت خطة إعادة إعمار غزة التي وضعتها دول عربية ، تأييد دول أوروبية رئيسية بينما وصفها وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك بأنها "مسار واقعي".

وقال الوزراء في البيان الذي نشر اليوم السبت إن الاقتراح يصور "مسارا واقعيا لإعادة إعمار غزة ويعد -إذا تم تطبيقه - بتحسين سريع ومستدام لظروف المعيشة الكارثية للفلسطينيين المقيمين في غزة".

وأضاف البيان: "لا بد أن تكون جهود التعافي وإعادة الإعمار مبنية على إطار عمل سياسي وأمني مقبول للإسرائيليين والفلسطينيين، الأمر الذي يحقق السلام والأمن على الأمد الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وتسعى مصر للحصول على دعم دولي لمقترحها الذي يقع في نحو 90 صفحة، التي اقترحته بديلا للأفكار المثيرة الجدل التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.