ألمانيا: لصوص ينتحلون صفة ضباط شرطة ويسرقون 300 ألف يورو من امرأة مسنة

تعرضت امرأة مسنة في مدينة هيلدن بالقرب من مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا لعملية احتيال حيث سلبها أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة كل مدخراتها.

ووفقا لبيانات الشرطة، فقدت المرأة البالغة من العمر 84 عاما ما يقرب من 300 ألف يورو.

بدأت الواقعة في شهر ديسمبر من العام الماضي، حين اتصل رجل بالمجني عليها مدعيا أنه شرطي، وزعم أن أموالها في البنك لم تعد آمنة، وطلب منها سحبها وتحويلها إلى ذهب وتسليمها إلى شخص ادعى أنه مندوب من النيابة العامة، ليقوم بوضعها في حفظ آمن.

وذكرت الشرطة أنه خلال الأسابيع التالية، توالت الاتصالات من أشخاص آخرين انتحلوا صفات ممثلين للادعاء العام وقضاة وموظفي بنوك. وبدورها، استجابت المرأة الثمانينية للتعليمات الهاتفية عدة مرات، وسلمت في المجمل نحو 300 ألف يورو.

ولم يتم اكتشاف عملية الاحتيال إلا أول أمس الجمعة، عندما حاولت المرأة المسنة الحصول على قرض بضمان عقاري من بنكها لتتمكن من سداد مبالغ إضافية، ما دفع موظفي البنك لإبلاغ الشرطة. وجددت الشرطة تحذيرها من أساليب الاحتيال هذه، مؤكدة أن الشرطة والنيابة العامة لا يستفسران أبدا عن الممتلكات عبر الهاتف، كما لا يتسلمان أموالا نقدية أو مجوهرات أو ذهبا بغرض "الحفظ الآمن".