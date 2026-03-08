زيلينسكي يعلن إرسال خبراء مُسيرات أوكرانيين إلى الشرق الأوسط

قال الرئيس الأوكراني فيلادمير زيلينسكي، إن خبراء الطائرات بدون طيار (درونز) الأوكرانيين سيتواجدون في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن تبادل الموارد مع الولايات المتحدة يمكن أن يكون "طريقا ذا اتجاهين".

وجاءت تصريحات زيلينسكي، اليوم الأحد، بعد سؤاله عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على مساعدة الولايات المتحدة وحلفائها في دول الخليج في التصدي للدرونز الإيرانية، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وذكر زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء هولندا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يونيان": "الأسبوع المقبل، عندما يكون الخبراء في الموقع، سيقومون بدراسة الوضع وتقديم المساعدة، لأنهم سيأتون بقدراتهم".

وأضاف زيلينسكي يوم الأربعاء، أن قادة دول الخليج والولايات المتحدة طلبوا مساعدة أوكرانيا في التصدي للدرونز من طراز "شاهد" المصنعة في إيران، والتي أصبحت سلاحا بارزا تستخدمه روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقد أشار مسئولون في كييف إلى أنهم قادرون على مشاركة خبراتهم في مواجهة الدرونز مع دول الشرق الأوسط في ظل الصراع الحالي.

وقال زيلينسكي: "إذا كنا نتحدث عن زيادة بعض الموارد، فنحن نود جدا أن يكون ذلك طريقا ذا اتجاهين"، في إشارة على ما يبدو إلى رغبته في الحصول على صواريخ دفاع جوي أمريكية.

وأضاف: "أنتم تعرفون ما هي الموارد التي نفتقر إليها، ونحن نفهم ما هي الموارد التي تفتقر إليها دول الخليج".