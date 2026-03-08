المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الدولة ستكون علنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش، إن "أي إجراءات دفاعية ستتخذها الدولة ستكون علنية وواضحة".

وأضاف قرقاش في تغريدة اليوم الأحد: "الإمارات في حالة دفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإيراني الذي استهدف أراضيها وسكانها وبنيتها المدنية".

وتابع: "أي إجراءات دفاعية ستتخذها الدولة ستكون علنية وواضحة، ولن تعتمد على تسريبات صحافية أو روايات مجهولة المصدر والمقصد".

وأضاف: "هدفنا وقف هذا العدوان المستمر على الإمارات ودول الخليج العربي، لا الانجرار إلى التصعيد".

كانت الإمارات قد أكدت أنها في حالة دفاع في مواجهة الهجمات الإيرانية التي شملت إطلاق أكثر من 1400 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.