أرامكو السعودية تعيد توجيه شحنات النفط مؤقتًا إلى ميناء ينبع

أعلنت شركة أرامكو السعودية مساء السبت إعادة توجيه شحنات النفط الخام مؤقتًا إلى ميناء ينبع، على ساحل البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة وضمان استمرارية الإمدادات النفطية.

وأوضحت الشركة، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية مساء السبت، أن بعض كميات النفط جرى تحويلها إلى ميناء ينبع كخيار للعملاء غير القادرين على الوصول إلى الخليج العربي، مؤكدة أنها تعمل على ضمان موثوقية التوريدات النفطية.

كما أشارت إلى أنها تتابع التطورات بشكل دقيق لاتخاذ القرار المناسب لإعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي متى ما استقرت الظروف.