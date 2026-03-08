لبنان: مخزون المواد الغذائية والقمح والمحروقات كافٍ لعدة أشهر

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، اليوم الأحد، خطة استباقية لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية في مختلف المناطق، مؤكدة أن المخزون الحالي من المواد الغذائية والقمح والمحروقات، كافٍ لتغطية أشهر عدة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للأعلام"، إنها وضعت "في ضوء التطورات والتحديات الاقتصادية، خطة استباقية لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية في مختلف المناطق اللبنانية، والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد ومنع أي اضطرابات في الأسواق أو احتكار أو تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الراهنة".

وأضافت أنها تعمل على الاستفادة من المخزون الاستراتيجي المتوافر، حيث تشير المعطيات المتوافرة لديها إلى أن المخزون الحالي من السلع الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والقمح والمحروقات، كافٍ لتغطية أشهر عدة من الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى أنها تتابع مستويات المخزون يومياً بالتنسيق مع المستوردين والموردين، لضمان استمرار توزيع السلع ووصولها إلى مختلف المناطق ونقاط البيع من دون انقطاع أو ممارسات احتكارية".

وأكدت أنها تعمل على تأمين شحنات إضافية بشكل استباقي، وبالتوازي مع متابعة المخزون، لافتة إلى أنها تعمل على ضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى لبنان بانتظام من خلال - تحديد الاحتياجات الوطنية من السلع الأساسية للأشهر المقبلة.

وحثّت المستوردين على استيراد كميات إضافية مبكراً وعدم انتظار تقلبات الأسعار العالمية، إذ إن أولوية المرحلة هي ضمان توافر السلع وحماية الأمن الغذائي، موضحة أنها تعمل على التنسيق مع شركات الشحن والموردين الدوليين لتسريع وصول الشحنات الجديدة إلى مرفأ بيروت وسائر المرافئ، إضافة إلى المعابر البرية".