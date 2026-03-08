القسام: ندعو شعوب الأمة للوقوف أمام مشروع إسرائيل الكبرى

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إنه يبارك "الفعل البطولي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، من خلال التصدي للقوات الصهيونية المعتدية وتكبيدها خسائر فادحة، وكذلك ضرب أهدافٍ نوعيةٍ في عمق الكيان".

وأضاف أبو عبيدة في رسالة اليوم: "نشدّ على أيدي المقاومين؛ وهم يمارسون حقهم في الدفاع عن أرضهم وسيادة وطنهم، في مواجهة العدوان الذي لم يتوقف لحظةً واحدةً".

وتابع: "نترحم على شهداء لبنان الشقيق، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحاه، والسلامة لكل أبنائه، ونستذكر في هذا المقام الشهيد حسن نصر الله، الذي اتخذ قرارا أخلاقيا وجريئا بالوقوف إلى جانب غزة وأهلها، وقدم روحَه مع عددٍ كبيرٍ من إخوانه على طريق القدس"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وواصل أبو عبيدة: "ندعو شعوب أمتنا للتكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه مخططات العدو الصهيوني، ونواياه المبيتة لتوسيع العدوان ليطال المزيد من البلدان العربية والإسلامية، إذ لم يعد يُخفِي أطماعَه بإقامة ما يسميه إسرائيل الكبرى".