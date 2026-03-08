إعادة أكثر من 52 ألف هندي من الخليج إلى وطنهم

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية في وقت متأخر أمس السبت أنه تم إعادة أكثر من 52 ألف هندي بأمان من منطقة الخليج إلى الهند بين الأول والسابع من مارس.

وفي تحديث نشره المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، راندير جايسوال، قال إن من بين هؤلاء 32107 مسافرين سافروا على متن طائرات تابعة لشركات طيران هندية، حسب صحيفة إنديان إكسبرس اليوم الأحد.

وأوضح أن الحكومة الهندية تراقب باستمرار التطورات في غرب آسيا ومنطقة الخليج مع التركيز على سلامة المواطنين الهنود العالقين هناك، سواء أثناء العبور أو في زيارات قصيرة الأجل.

وكانت الهند قد طلبت يوم الأحد الماضي من الأجانب الموجودين في البلاد الاتصال بأقرب مكتب إقليمي لتسجيل الأجانب، من أجل تمديد أو تسوية أوضاع إقامتهم بسبب تطورات الوضع في غرب آسيا.