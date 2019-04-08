الاتحاد الأوروبي يطالب سريلانكا بالإبقاء على تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام

طالب الاتحاد الأوروبي، سريلانكا، بعدم إعادة فرض عقوبة الإعدام بحق المدانين في قضايا تهريب المخدرات، وذلك بعد مرور أكثر من 4 عقود على تنفيذ آخر عقوبة إعدام.

وجاء في بيان صادر من وفد الاتحاد الأوروبي في كولومبو، اليوم الاثنين: "نطالب حكومة سريلانكا بالإبقاء على تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام".

وأضاف البيان: "أكثر من ثلثي الدول حول العالم، التي تتبع أنظمة قانونية وتقاليد وثقافات وخلفيات دينية مختلفة، ألغت عقوبة الإعدام أو لم تطبقها. عقوبة الإعدام إنكار غير مقبول للكرامة الإنسانية".

وكان رئيس سريلانكا، مايثريبالا سيريسينا، قد تعهد بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام بحق بعض المدانين في قضايا تهريب المخدرات.

ويشار إلى أنه يتم إلقاء القبض على أكثر من 100 ألف شخص سنويا في سريلانكا على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات، بالإضافة إلى أنه يتم حبس 20 ألف آخرين لفترات طويلة أو قصيرة.

ويقوم النظام القضائي في سريلانكا حاليا بإصدار حكم الإعدام بحق مدانين في جرائم منها جرائم المخدرات، ولكنه لا يطبق العقوبة. وكانت آخر مرة أعدمت سريلانكا فيها أحد الأشخاص منذ 43 عاما.

وقال سيريسينا، الذي يشن حملة ضد المخدرات، إنه قرر بالفعل موعد وتوقيت بدء إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، ولكنه لم يعلن عن هذا الأمر علنيا.

وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" الاتجاه لوقف تعليق تطبيق عقوبة لإعدام، وقالت إن هناك 1299 سجينا في سريلانكا ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام، بينهم 48 شخصا مدانين في قضايا مخدرات.