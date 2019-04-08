ارتفاع كبير لأسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي 5 أشهر في ظل توقعات بتراجع المعروض في الأسواق العالمية على خلفية تصاعد الصراع في ليبيا إلى جانب استمرار خفض إنتاج الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة ضمن تجمع "أوبك بلس" وكذلك العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران.

وقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 32ر1 دولار أي بنسبة 1ر2% إلى 40ر64 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 أشهر.

كان السعر قد ارتفع يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بمقدار 98ر0 دولار أي بنسبة 6ر1% إلى 08ر63 دولار للبرميل.

وبحسب مسح أجرته مؤسسة "إس أند بي جلوبال بلاتس"، فإن إمدادات النفط الخام في السوق العالمية تراجعت بشدة خلال مارس الماضي بعد أن انخفض إنتاج دول "أوبك" بمقدار 570 ألف برميل يوميا مقارنة بمستواه في /فبراير الماضي.

كما أدى خفض إنتاج السعودية وانقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا والعقوبات الأمريكية عليها إلى تراجع الإمدادات.

يذكر أن اوبك وحلفاءها تجمع "أوبك بلس" كانوا قد اتفقوا على خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا منذ بداية العام الحالي ولمدة ستة أشهر.