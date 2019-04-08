إغلاق مستشفيات في أنحاء نيبال بسبب إضراب الأطباء

فشل الآلاف من المرضى اليوم الاثنين، في الحصول على الرعاية الطبية في المستشفيات الحكومية بأنحاء نيبال، بعدما أضرب الأطباء عن العمل احتجاجا على تشريع تم تمريره مؤخرا من شأنه نقلهم لمناطق أخرى من البلاد.

وقال ديبيندرا باندي، رئيس رابطة الأطباء في نيبال، التي تمثل 1400 طبيب، إن المئات من الأطباء الذين يعلمون في مستشفيات وعيادات حكومية بدأوا في الاحتجاج من خلال وقف تقديم الخدمات الطبية ما عدا الطارئة يوم الجمعة الماضية.

ويحتج الأطباء على تشريع تعديل الموظفين، الذي يسعى لنقل المئات من الموظفين الحكوميين، ومنهم الأطباء، لأقاليم تم تشكيلها حديثا في أنحاء البلاد.

وسوف يجرى توزيع الأطباء لمستشفيات في سبعة أقاليم، وجرى تشكيل الأقاليم عقب أن اتفق المسؤولون على تطبيق نظام اتحادي في البلاد لنقل السلطة عقب انتهاء التمرد الماوي عام 2006.

ويقول الأطباء المحتجون إن التشريع سوف يضر بمسيرتهم المهنية، ويمنعهم من اكتساب مهارات جديدة.

وقال باندي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)" الحكومة أكدت لنا الشهر الماضي أنه سوف يتم مناقشة مطالبنا، ولكنها لم تفعل ذلك، لذلك استأنفنا احتجاجنا".