وزير لبناني: كونسورتيوم فرنسي روسي إيطالي يستعد للتنقيب عن الغاز بالمياه خلال 6 شهور

أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، عن أن الكونسورتيوم المكون من 3 شركات عالمية، وهي (توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتيك الروسية)، يعتزم خلال الأشهر المقبلة تدشين عملية التنقيب في حقول الطاقة اللبنانية في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن شقير قوله -في كلمة له خلال فعاليات الجلسة الـ12 لمجلس الأعمال الروسي العربي بموسكو اليوم الاثنين- "إن الكل يعرف أن لبنان سينضم إلى الدول المنتجة للغاز والنفط، ومن المنتظر ان يبدأ الكونسورتيوم خلال 6 شهور عملية الاستكشاف الأولى، وذلك حيث يخطط لبداية عمليات الحفر خلال الربع الأخير من العام الجاري في بلوك رقم (4) في المياه الشمالية للمنطقة الاقتصادية".

وأضاف أن أعضاء الكونسورتيوم اتفقوا على أن تقوم "توتال" الفرنسية بالحفر في بلوك رقم (4).

جدير بالذكر أن الكونسورتيوم نفسه كان قد فاز أيضا بالاستكشاف والتنقيب في بلوك رقم (9) الجنوبي.