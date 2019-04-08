اجتماع تحضيري لجلسة البرلمان الجزائري المقررة غدا لمناقشة خلو منصب الرئاسة

عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة من غرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الأمة والمجلس الشعبي) اجتماعا اليوم الاثنين، بمجلس الأمة، تم خلاله اعتماد مشروع النظام الداخلي لسير عمل جلسة البرلمان المقررة غدا الثلاثاء، المتعلقة بإعلان تصريح المجلس الدستوري المتعلق بالخلو النهائي لرئاسة الجمهورية.

وأوضح مجلس الأمة - في بيان اليوم - أن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم برئاسة السيد صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا، وتم خلاله اعتماد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا الذي سيعرض للمصادقة من قبل أعضاء البرلمان، وأعدت التقرير الذي سيعرض أمام دورة البرلمان المقررة غدا، والمخصصة للعلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالخلو النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور.

يذكر أن هذه اللجنة البرلمانية المشتركة شكلها عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان يوم الخميس الماضي بمقر مجلس الأمة.