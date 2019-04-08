المئات يتظاهرون في مونتريال ضد مشروع قانون يحظر «الشعارات الدينية»

احتشد المئات من الكنديين في وسط مدينة مونتريال بمقاطعة "كيبيك" عصر اليوم الأحد للاحتجاج على مشروع قانون من شأنه منع شريحة كبيرة من العاملين في الإدارات العامة، يحظر "الشعارات الدينية".

ويُلزم مشروع القانون الموظفين الذين يتسلمون مسؤوليات في مواقع سلطة بـ "ممارسة مهامهم بوجه مكشوف".

وهتف المتظاهرون وهم يصفقون بأيديهم "كيبيك ليست فرنسا ، فليعيش الفرق!". وتجمع المتظاهرون بجوار محطة مترو "بيري يوكام" قبل السير في شارع "ريني-ليفيسك"، في أحدث احتجاج ضمن سلسلة من الفعاليات التي تم تنظيمها منذ طرح مشروع القانون في أواخر مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يقر هذا القانون، الذي يطبق على الشرطة والمعلمين وآخرين في مراكز إدارية، في يونيو القادم، مع احتفاظ حكومة فرنسوا لوجو بالغالبية في برلمان المقاطعة.

لكن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو سارع إلى انتقاد هذا المشروع، قائلا: "بالنسبة لي، من غير المعقول أن يشرع مجتمع حر التمييز ضد أي كان بسبب ديانته".

وأبدت العديد من الجماعات السياسية معارضتها لمشروع القانون، باعتبار أنه سيقلل من الحريات الدينية في المقاطعة.

ولم تصدر حكومة الإقليم قائمة شاملة بجميع الشعارات الدينية التي سيتم حظرها بموجب القانون، لكنها ستشمل القبعات والحجاب.

وأعربت بلديات الضواحي في منطقة مونتريال عن معارضتها لمشروع القانون، الذي يأتي بعد قانون أقرته "كيبيك" يمنع الموظفين الحكوميين من ارتداء غطاء للوجه.