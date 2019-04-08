ترامب: محققو «التمويلات الروسية» يكرهونني ويسربون المعلومات بشكل غير قانوني

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعض المحققين في قضية "التمويلات الروسية"، المتهم فيها، بأنهم "من كارهي ترامب"، بعد أن عبروا مؤخرا عن غضبهم لعدم إدانته في القضية.

جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرها أمس الأحد على حسابه الرسمي "تويتر"، والتي قال فيها: "يبدو أن فريق بوب مولر المكون من 13 من كارهي ترامب والديمقراطيين الغاضبين يقومون بتسريب المعلومات بصورة غير قانونية إلى الصحافة، بينما تقوم وسائل الإعلام المزيفة بتكوين قصصهم الخاصة مع أو بدون مصادر، فلم تعد المصادر مهمة لوسائل الإعلام السائدة الفاسدة وغير الأمينة.. إنها مزحة!".

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت، أمس الأحد، أن مجموعة من محققين فريق المحقق مولر، وهو قائد المحققين في قضية التمويلات الروسية، غاضبون من نتائج "مولر" التي لم تقدم أي اتهامات جديدة ضد ترامب في قضية التعاملات الروسية خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، أو حتى فيما يتعلق بقضية عرقلة سير التحقيقات، من جهة أخرى زاد الأمر من حدة الصدام بين النواب الديمقراطيين ووزارة العدل الأمريكية التي أنهت التحقيقات دون إدانة ترامب، وطالب الديمقراطيون بضرورة أن يكشف وزير العدل ويليام بار عن نص التحقيقات بالكامل أمام مجلس النواب.

يذكر أن المحقق روبرت مولر كان المندوب الرئيسي لوزارة العدل الأمريكية للتحقيق في القضية الشهيرة عالميا بـ"التمويلات الروسية"، والتي يزعم الديمقراطيون -وهم الأغلبية في مجلس النواب- أن ترامب قد تورط فيها بتلقيه أموالا لحملته الانتخابية من الروس قبل أن يصبح رئيسا.

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