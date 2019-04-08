ألمانيا تعتزم المشاركة في بعثة المراقبة الأممية في اليمن

تعتزم الحكومة الألمانية المشاركة بقوة صغيرة في بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في اليمن.

وأفادت معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين بأن قرارا بهذا الشأن يجري التحضير لإصداره بعد غد الأربعاء، وذلك استنادا إلى إخطار بعثت به الحكومة الألمانية إلى كبار الساسة المختصين بشؤون الدفاع والسياسة الخارجية في البرلمان الألماني.

ومن المنتظر أن تضم القوة المؤلفة من الجيش والشرطة مبدئيا، عددا قليلا من الأفراد غير المسلحين.

كان مجلس الأمن الدولي أعطى الضوء الأخضر في يناير الماضي لتشكيل بعثة المراقبة الأممية التي ستستمر مبدئيًا لمدة ستة أشهر، وسيناط إليها مراقبة وقف لإطلاق النار في ميناء الحديدة صاحب الأهمية الاستراتيجية.

وينص القرار الذي جرت المصادقة عليه، على إرسال 75 مراقبا غير مسلح إلى اليمن التي تعصف بها حرب أهلية منذ 2014 بين ميليشيات الحوثي الشيعية المدعومة إيرانيًا وبين الحكومة السنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية.

وكان أطراف الصراع قد اتفقوا بوساطة أممية على وقف لإطلاق النار في الحديدية التي يجري الصراع عليها بين الطرفين منذ فترة طويلة.

وتقع الحديدية على البحر الأحمر وتتمتع بأهمية محورية بالنسبة لليمن.

ويعاني اليمن، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، من أسوأ كارثة إنسانية بسبب الحرب الأهلية.