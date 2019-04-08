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انطلقت اليوم الاثنين فعاليات "أسبوع الألعاب" في العاصمة الألمانية برلين.

وتستمر فعاليات أسبوع الألعاب الرقمية حتى يوم الأحد المقبل. ومن المتوقع أن يشارك في الفعاليات نحو 15 ألف زائر على مدار الأسبوع.

وتدعم شركة "ميدين بورد برلين براندنبورج" الحكومية للإنتاج الإعلامي تنظيم أسبوع الألعاب بـ600 ألف يورو، كما تدعم الشركة مطورو الألعاب ماليا.

ومن المقرر منح جائزة ألعاب الكمبيوتر، المدعومة من الحكومة الألمانية، خلال حفل مساء غدا الثلاثاء في فئات مختلفة.

وتسعى برلين عبر هذه الفعاليات لأن تصبح مركز تلاقي لقطاع الألعاب المتنامي.

وبلغت إيرادات سوق الألعاب في ألمانيا العام الماضي 4ر4 مليار يورو، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2017.