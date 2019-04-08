نشطاء ينظمون احتجاجات في العديد من المدن الأسترالية ويتسببون في اضطرابات كبرى

ذكر مسؤولون، اليوم الاثنين، أن نشطاء معنيين بالدفاع عن حقوق الحيوان، تسببوا في اضطرابات كبيرة في العديد من أجزاء أستراليا، حيث قاموا باحتجاجات منسقة.

وفي ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا، أوقف المتظاهرون النباتيون سيارات من فئة "فان"، وجلسوا عند منتصف تقاطع شارعي فليندرز وسوانستون المزدحمين، في وسط المدينة في ساعة الذروة.

وقد تسببت الاحتجاجات في تعطيل كبير لحركة المرور، كما أثرت على جزء من شبكة النقل العام.

وفي ضاحيتي باكينهام وكوريو في ملبورن، قام النشطاء بتقييد أنفسهم في شاحنات لمنع وصولها إلى المجازر.

وقالت الشرطة في بيان لها "إن شرطة فيكتوريا تحترم حق الناس في الاحتجاج بصورة سلمية، ولكنها لن تتسامح مع أي عنف أو سلوك معادِ للمجتمع".

وفي الوقت نفسه، تظاهر العشرات من نشطاء الدفاع عن حقوق الحيوان بأحد المجازر في وارويك -وهي بلدة صغيرة تقع في كوينزلاند بالقرب من بريسبان- مع نحو 20 شخصا قاموا بتقييد أنفسهم في المعدات.

وفي نيو ساوث ويلز، قالت الشرطة في بيان لها إنها ألقت القبض على 9 أشخاص، بعد أن قام نشطاء معنيون بحقوق الحيوان بتقييد أنفسهم في الآلات، في مجزر يوجد بالقرب من جولبرن، على بعد 195 كيلومترا جنوب غرب سيدني.

كما احتج نشطاء في العديد من المدن الأخرى، ومن بينها سيدني وعاصمة تسمانيا، هوبارت.