المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي زعيم الحوثيين في صنعاء

التقى عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة انصار الله الحوثيين، اليوم الاثنين، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، في العاصمة صنعاء.

وقال محمد عبدالسلام، الناطق باسم الجماعة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في اللقاء تم مناقشة اتفاق الحديدة وضرورة الإسراع في تنفيذه بعيدًا عن اختلاق عراقيل من قبل دول العدوان (التحالف العربي) خارج اتفاق السويد".

كما تم التطرق خلال اللقاء، بحسب عبدالسلام، إلى "ما يعانيه الوضع الإنساني من سوء يتزايد جراء الحصار الظالم والقيود التعسفية على التجارة وحرية الحركة ويساعد في ذلك تقاعس الدور الفاعل للأمم المتحدة لإزالتها".

ولفت الناطق باسم الحوثيين إلى أن من أبرز تلك "التقاعسات" استمرار غلق مطار صنعاء وانتشار الأمراض وتوقف ملف الأسرى، والإجراءات التعسفية بحق الجانب الاقتصادي "كعقاب جماعي خاصة احتجازهم للسفن النفطية ومحاولة فرض قيود اقتصادية تعسفية تسهم في ازدياد حالك للوضع الإنساني والذي يطال جميع المواطنين اليمنيين بلا استثناء".

ولفت عبدالسلام، إلى أن زعيم جماعته أشار الى ما وصفه بـ "الاستهداف الإجرامي والمستمر للأطفال والنساء في جرائم العدوان واستمراريتها بحق أبناء شعبنا اليمني".

وتأتي زيارة جريفيث الى صنعاء، في محاولة جديدة لدفع أطراف الصراع في اليمن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.