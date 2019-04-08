الهند تجلي وحدة حفظ السلام التابعة لها من ليبيا

أعلنت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، أن السفارة الهندية في تونس قامت بإجلاء 15 شخصًا من قوات حفظ السلام الهندية من ليبيا على خلفية تفاقم الوضع في البلاد.

وقالت سواراج في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" وفقا لما أوردته "بيزنس ستاندرد" الهندية عبر موقعها الإلكتروني، إن "الوضع في ليبيا تصاعد بشكل مفاجئ وهناك معارك في طرابلس وكانت سفارة الهند في تونس قد أجلت بشكل مستقل وحدة حفظ السلام المؤلفة من 15 شخصًا من أفراد الشرطة العسكرية الذي نقدر عملهم الرائع".

كانت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر قد أطلقت الخميس الماضي عملية عسكرية ضد الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا.