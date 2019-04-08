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مسؤول أمريكي: مدير إدارة الخدمة السرية راندولف اليس سوف يستقيل من منصبه

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 أبريل 2019 - 9:28 م | آخر تحديث : الإثنين 8 أبريل 2019 - 9:28 م

كشف مسئول بالإدارة الأمريكية النقاب اليوم الاثنين، عن أن راندولف اليس مدير إدارة الخدمات السرية - التي تتولى تأمين كبار الشخصيات الأمريكية – سوف يستقيل من منصبه.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن المسئول – الذي رفض الكشف عن هويته – قوله إن استقالة مدير إدارة الخدمة السرية ليس لها علاقة باستقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسون او مخالفة قواعد الأمن التي وقعت مؤخرا في النادي الخاص للرئيس دونالد ترامب بولاية فلوريدا.

ولم يحدد المسؤول الأمريكي موعد استقالة مدير إدارة الخدمة السرية او اسم الشخص الذي سوف يخلفه فى منصبه.

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