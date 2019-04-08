باكستان تستدعي مبعوث الهند للاحتجاج بشأن معلومات استخباراتية عن هجوم محتمل

استدعت الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، نائب المفوض الهندي السامي لدى إسلام آباد وسلمته احتجاجها، بعد معلومات استخباراتية وردتها بشأن احتمال أن تشن الهند عدوانا عليها خلال الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة "دوون" الباكستانية عن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، قوله "تلقت الهند تحذيرا شديدا من باكستان في حالة تخطيطها لأي مغامرة غير محسوبة"، وأضاف أن التحذير صدر عقب المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه وزير خارجيتها شاه محمود قريشي، عن تلك المعلومات الاستخباراتية.

وتابع "كما أُبلغت الهند بأن عليها أن تنتظر ردا ملائما من باكستان في حال لجأت إلى أي عدوان على إسلام آباد".

وكان قريشي أعلن، خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم، أن معلومات استخبارية موثوقة أفادت بأن الهند يمكن أن تشن عدوانا مرة أخرى ضد باكستان خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الجاري، مؤكدا استعداد بلاده ضد العدوان الهندي المرتقب.

وأضاف إن الحكومة الهندية ترغب في زعزعة استقرار المنطقة بأسرها عقب حادثة "بولواما" في كشمير، مضيفا بأن حكومة رئيس الوزراء نريندرا مودي، تحاول زيادة التوتر مع باكستان من أجل مكاسب سياسية.

وتابع: "بعد التشاور مع رئيس الوزراء عمران خان، قررنا مشاركة هذه المعلومات مع الشعب الباكستاني والمجتمع الدولي على الفور" ، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى لعب دور في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال قريشي إن باكستان تحاول بصدق تسوية خلافاتها مع الهند عبر دعوتها مجددا للحوار من أجل السلام والازدهار الاقتصادي للبلدين لكنه حذر في الوقت ذاته من انه إذا حاولت الهند شن اعتداء آخر على باكستان، فإن باكستان تحتفظ بحق الرد.