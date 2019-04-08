قوات شرق ليبيا تؤكد تنفيذ ضربة جوية على مطار معيتيقة في طرابلس

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قال متحدث يوم الاثنين إن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) أكدت تنفيذ ضربة جوية على مطار معيتيقة وهو المطار الوحيد الذي يعمل بالعاصمة طرابلس.

وقال المتحدث أحمد المسماري إن قواته لم تستهدف طائرات مدنية بل استهدفت طائرة ميج متوقفة في المطار.