«نصرة الإسلام والمسلمين» تعلن مسئوليتها عن مقتل جندي فرنسي في مالي

أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين- الناشطة بمنطقة الساحل، وتحديدا في مالي- مسئوليتها عن الهجوم الذي قتل فيه الطبيب العسكري الفرنسي "مارك ليكوراس" في 2 أبريل الجاري.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن "ليكوراس" قتل في 2 أبريل الجاري في انفجار قنبلة، عند مرور سيارته المدرعة في مالي بمنطقة "جورما" على حدود مع بوركينا فاسو.

وكانت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" أعلنت في بيان نجاحها في تفجير لغم استهدف مدرعة للقوات الفرنسية؛ وذلك قرب مدينة "منكا" بمالي؛ ما أسفر عن مقتل ضابط فرنسي برتبة نقيب، كما جرح جندي آخر على الأقل.

يذكر أن "لايكوراس" يعد الجندي الفرنسي الرابع والعشرين الذي يتوفي في مالي؛ منذ التدخل العسكري الفرنسي في مالي، والمعروفة باسم "سيرفال" عام 2013 في البلاد، تلتها عملية "برخان" العسكرية لمكافحة الإرهاب التي امتدت إلى خمس دول في منطقة الساحل عام 2014.