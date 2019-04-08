الموديلات الجديدة تعزز الجولات السياحية بالدراجات النارية في ريف فيتنام

تتزايد شعبية الدراجات النارية في الريف الشمالي لفيتنام، ولم يعد سائقوها عالقون مع الموديلات الصينية أو السوفيتية القديمة.

وقال فو تشي، مالك وكالة سياحة بالدراجات النارية "تشيز ويلز" في هانوي: "لم يكن لدينا في فيتنام الدراجات النارية الكبيرة كنا نستخدم فقط موديل مينسك"، مشيرا إلى شركة الدراجات النارية البيلاروسية التي كانت لعقود الدراجة النارية اليدوية الشائعة في البلاد، بفضل علاقة فيتنام الوثيقة بالاتحاد السوفيتي.

واستخدم فو نفسه طراز مينسك في جولاته حتى سنوات قريبة. وعند استخدامها كانت مصدر إزعاج حتميا.

وأضاف: "كانت تواجهنا مشاكل يوميا، كان من الصعب للغاية تشغيلها في الصباح، وعلى الطريق بعد قطع 30 كيلومترا كانت تواجهنا مشاكل".

غير أن اليوم موديل مينسك لم يعد يُرى فعليا في شوارع فيتنام ونادرا ما يتم عرضه في جولات. يمتلك تشي نحو 15 دراجة نارية من طراز هوندا الأخير "إكس آر 150 "، وأصبحت الآن طرازا رئيسيا في صناعة سياحة الدراجات النارية في فيتنام، كما أن موديلات سوزوكي و"بي إم دبليو" وهارلي ديفيدسون متوفرة في البلاد.

وبالنسبة للجولات، فإن شمال فيتنام منطقة جبلية غابية. وتسود الأقليات العرقية مثل همونج ومونج خارج المدن الكبرى. ويمكن للسائقين الجسورين بدء الجولة في هانوي وحتى "با بي" وهي بحيرة محاطة بقمم جيرية أو حتى أي عدد من الشلالات الغابية في إقليم هاو بينه في غرب العاصمة.

وإذا كان هناك تطلع لمسافة أبعد، يمكن لسائقي الدراجات النارية المواصلة حتى "هاي جيانج" وهو إقليم بأقصى شمال فيتنام مجاور لإقليم يونان الصيني.

كما أن بلدة "سابا" الجبلية القريبة من جبل فانسيبان وهو أطول قمة في الهند الصينية سابقا، مطروحة، وفي المساء يمكن للسائقين النوم في أماكن تابعة للمزارع حيث يتم تناول وجبات محلية مطهية بالمنازل من اللحم أو السمك.