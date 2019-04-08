رئيس وزراء اليمن يصف حديث «الحوثيين» عن انتخابات في مناطق سيطرتهم بأنه هزلي

وصف رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك حديث "المليشيات الحوثية الانقلابية" عن انتخابات نيابية في مناطق سيطرتهم بعدما قوضت كل مؤسسات الدولة من خلال الحرب والانقلاب بأنه "مشهد هزلي".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن عبد الملك قوله إن الحكومة ماضية في تفعيل مؤسسات الدولة بمساعدة الأشقاء في التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، مضيفا أن هذه الحرب تركت اليمن بدون مؤسسات.

وأكد أن هناك تحسنا ملحوظا في المجالات التنموية والاقتصادية، وأن المؤسسات باتت اليوم متواجدة وتعمل بشكل فاعل، بما في ذلك المؤسسات التنفيذية والرقابية.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن عملية تفعيل كل مؤسسات الدولة مستمرة وأن مجلس النواب سينعقد قريبا بنصابه، موضحا أن لدى حكومته رؤية واضحة لاستيعاب كل الخلافات باستثناء أي قوى تحاول تقويض مؤسسات الدولة والمسار السياسي وجهود إعادة التوافقات.

وحول جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني، قال رئيس الوزراء اليمني إن الحكومة تتابع كل القطاعات التي تحقق إيرادات لخزينة الدولة بما فيها استئناف إنتاج النفط والغاز، موضحا أن هذه المسألة مرتبطة بمعالجات من المقرر أن تنتهي منها الحكومة في أكتوبر المقبل، وأنه ستتاح خلال المرحلة المقبلة فرص استثمار واعدة لرؤوس الأموال الوطنية.

وفي يتعلق باستمرار مماطلة الحوثيين في تنفيذ اتفاق ستكهولهم، قال رئيس الوزراء اليمني إن محاولات الأمم المتحدة لبناء الثقة في الحديدة لم تفلح حتى الآن، منتقدا عدم الوضوح في تحديد معرقلي الاتفاق الذي نص على انسحاب الحوثيين من مدينة وميناء الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى المجاورين، لكنه أكد دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإحلال السلام في اليمن.