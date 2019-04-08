ترامب يحث أوغندا على ضبط خاطفي السائحة الأمريكية التي تم تحريرها

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الأوغندية على العثور على خاطفي السائحة الأمريكية التي تم تحريرها أمس، يأتي ذلك وسط تقارير متضاربة تفيد بأنه قد تم دفع فدية لإطلاق سراحها.

وقال ترامب -في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي اليوم الإثنين أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية- "ينبغي على أوغندا العثور على خاطفي السائحة الأمريكية ومرشدها قبل أن يشعر الناس بالأمان للذهاب إلى هناك. قدموهم إلى العدالة بشكل علني وسريع".

يذكر أنه تم اختطاف السائحة إنديكوت وسائقها الأوغندي جان بول من قبل مسلحين خلال رحلة سفاري في متنزه "كوين إليزابيث الوطني" بجنوب غربي أوغندا، على الحدود مع الكونغو الديمقراطية.