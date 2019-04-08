الإثنين 8 أبريل 2019 5:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟
النتـائـج تصويت

ترامب يحث أوغندا على ضبط خاطفي السائحة الأمريكية التي تم تحريرها

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 أبريل 2019 - 5:04 م | آخر تحديث : الإثنين 8 أبريل 2019 - 5:04 م

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الأوغندية على العثور على خاطفي السائحة الأمريكية التي تم تحريرها أمس، يأتي ذلك وسط تقارير متضاربة تفيد بأنه قد تم دفع فدية لإطلاق سراحها.
وقال ترامب -في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي اليوم الإثنين أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية- "ينبغي على أوغندا العثور على خاطفي السائحة الأمريكية ومرشدها قبل أن يشعر الناس بالأمان للذهاب إلى هناك. قدموهم إلى العدالة بشكل علني وسريع".
يذكر أنه تم اختطاف السائحة إنديكوت وسائقها الأوغندي جان بول من قبل مسلحين خلال رحلة سفاري في متنزه "كوين إليزابيث الوطني" بجنوب غربي أوغندا، على الحدود مع الكونغو الديمقراطية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك