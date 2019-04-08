متحدث اوغندى : الافراج عن السائحة الامريكية المخطوفة والمرشد

اكد متحدث باسم الشرطة الاوغندية اليوم نبأ الافراج عن السائحة الامريكية كمبرلى سواندكوت واحد المرشدين المحليين بعد تعرضهما للاختطاف مؤخرا على ايدى مسلحين مجهولين اثناء جولة سياحية فى حديقة كوين اليزابيث الوطنية الاوغندية .

وذكرت شبكة فوكس نيوز، الاخبارية الامريكية ان المتحدث اوضح ان الخاطفين افرجوا عن السائحة الامريكية ومرشدها فى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة لموقع الاختطاف غير انه لم يكشف عما اذا كان الخاطفون قد حصلوا على الفدية التى طلبوها وقدرها 500 الف دولار مقابل الافراج من عدمه .

وكان وزير الخارجية الامريكى مايك بومبيو قد اعلن يوم الثلاثاء الماضى ان واشنطن لن تدفع اية فدية للافراج عن السائحة الامريكية نظرا لان الاقدام على تلك الخطوة من شأنه ان يشجع على حدوث المزيد من عمليات الاختطاف فى المستقبل.