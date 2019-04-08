سيناتور روسي: واشنطن غير جاهزة لتغيير سياستها الموجهة ضد بلادنا

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أنه لا يرى في التصريحات الأمريكية حول "الإرهاق" من العقوبات ضد روسيا أي جاهزية لدى واشنطن لتغيير سياستها العقابية تجاه بلاده.

وقال كوساتشوف -وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الإثنين: "لا أعتبر كلمات السيناتور الأمريكي، مارك روبيو، حول تعب ما من العقوبات الموجهة إلى روسيا إشارة إلى جاهزية الكونجرس الأمريكي للتخلي عن هذه السياسة في المستقبل القريب"، مشيرا إلى تصريحات خبراء أمريكيين مفادها أن واشنطن لم تقترح أي استراتيجية تجاه روسيا ولا يمكنها تفسير ما تريده من العقوبات التي تفرضها ضدها.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت، في وقت سابق، عن السيناتور الجمهوري الأمريكي، ماركو روبيو، اعترافه بتعب المشرعين الأمريكيين من مشاريع القوانين التي تقضي بفرض عقوبات جديدة على روسيا.