عائد مزاد ترددات الجيل الخامس للاتصالات في ألمانيا يتجاوز 4 مليارات يورو

تجاوز عائد مزاد توزيع ترددات شبكة الجيل الخامس للاتصالات في ألمانيا 4مليار يورو حتى الأن، فيما لايزال المزاد مستمرا.

جاء ذلك وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لرابطة الشبكات في ألمانيا اليوم الأربعاء بشأن عائد المزاد الذي كان قد انطلق قبل نحو ثلاثة أسابيع في المقر التقني التابع للرابطة في مدينة ماينتس غربي ألمانيا.

وإلى جانب شركات الاتصالات المعروفة (دويتشه تليكوم) وفودافون وتليفونيكا، يشارك الوافد الجديد دريليش التابعة لشركة (يونايتد إنترنت)، في المزاد.

كان خبراء خارجيون توقعوا قبل انطلاق المزاد أن يتراوح عائده بين ثلاثة إلى خمسة مليارات يورو، وليس من المتوقع انتهاء المزاد الحالي في المستقبل المنظور.

وكان آخر مزاد من هذا النوع قد أجري في 2015، ووصل عائده إلى نحو خمسة مليارات يورو، ومن المنتظر أن تستخدم الحكومة هذه الأموال في مجال الرقمنة مثل التوسع في استخدام الألياف البصرية في الاتصالات في البلاد.

وتعد الشروط الخاصة بتوسيع نطاق الشبكات صارمة نسبيا، إذ يتعين على الشركات تخصيص أموال كثيرة لبناء أبراج لاسلكية لاتباع التعليمات، كما يتعين تزويد 98% من المنازل والطرق السريعة والطرق الأخرى بشبكة إنترنت سريعة بحلول نهاية 2022.