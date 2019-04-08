انطلاق أعمال المؤتمر الاوروبي السنوي لعلوم الأرض فى فيينا

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انطلقت اليوم فى العاصمة النمساوية فيينا أعمال المؤتمر الأوروبي السنوي لعلوم الأرض "الجيولوجيا " بمشاركة نحو 5000 آلاف باحث وخبير من مختلف دول الاتحاد الأوروبي وتستمر أعمال المؤتمر خمسة أيام.

وقالت الجمعية الأوروبية لعلوم الأرض، والتى تنظم أعمال المؤتمر، أن المؤتمر الأوروبي يعقد بصفة سنوية فى فيينا ويجمع أطياف الباحثين الجيولوجيين من مختلف دول الاتحاد حيث يركز المؤتمر على مناقشة أحدث الأبحاث والدراسات في جميع مجالات علوم الأرض والكواكب والفضاء.

وأضافت المصادر أن المؤتمر الأوروبي لعلوم الأرض يوفر للعلماء وخاصة الباحثين في بداية حياتهم المهنية تقديم أعمالهم ومناقشة أفكارهم مع الخبراء في جميع مجالات علوم الأرض.

يتضمن المؤتمر على مدار خمسة أيام عدة جلسات وورش عمل متخصصة لمناقشة أحدث الأبحاث والدراسات في مجال التربة وطبيعة القشرة الأرضية وتأثيرات تغير المناخ .