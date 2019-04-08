حديقة حيوانات برلين تجري عملية تلقيح صناعي لأنثى باندا

خضعت أنثى الباندا مينج مينج بحديقة الحيوانات بالعاصمة الألمانية برلين لتلقيح صناعي من أجل زيادة احتمالية إنجابها.

وقالت المتحدثة باسم الحديقة اليوم الاثنين بالعاصمة إنه تم الحصول على الحيوانات المنوية من ذكر الباندا بالحديقة جياو تشينج (8 أعوام) وتم تلقيحها لمينج مينج (5 أعوام).

يشار إلى أن كليهما خضعا للتخدير لفترة قصيرة من أجل إتمام ذلك.

وأكدت المتحدثة أنهما تجاوزا العملية بسلام.

وأضافت المتحدثة أنه كان هناك أيضا محاولات تزاوج طبيعية قبل ذلك، حيث تم تركهما سويا إجمالي سبع مرات لمدة 20 دقيقة في كل مرة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وبحسب الحديقة، كان جياو تشينج على مقربة تماما مع مينج مينج المستعدة للتزاوج، إلا أنه لم يمكن التأكد مما إذا كانت عملية التزاوج تمت بنجاح أم لا.

ومن الممكن للأشعة بالموجات فوق الصوتية الكشف عما إذا مان حدث حمل اعتبارا من شهر حزيران/يونيو على أقرب تقدير.

يشار إلى أنه لا يمكن تخصيب أنثى الباندا إلا مرة واحدة فقط في العام –في غضون فترة زمنية تتراوح بين 24 و72 ساعة.