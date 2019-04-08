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سلسلة فنادق «ماريوت إنترناشيونال» تضيف 19 عقارا في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى محفظتها

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 8 أبريل 2019 - 10:31 م | آخر تحديث : الإثنين 8 أبريل 2019 - 10:31 م

أعلنت سلسلة الفنادق الأمريكية "ماريوت إنترناشيونال" اعتزامها إضافة 19 عقارًا جديدًا وأكثر من 3000 غرفة فندقية إلى محفظتها العقارية والسياحية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام الحالي.

وبحلول عام 2023 تستهدف المجموعة الأمريكية إضافة أكثر من 100 عقار جديد وحوالي 26 ألف غرفة فندقية إلى محفظتها في هذه المنطقة.

ومن المتوقع أن توفر هذه التوسعات أكثر من 20 ألف وظيفة جديدة في المنطقة.

وأشارت "ماريوت إنترناشيونال" إلى وجود أكثر من 25 عقارًا فاخرًا تابعًا لها تحت الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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