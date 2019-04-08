شاهد أمام محكمة ألمانية يؤكد أن لاجئا عراقيا متهم بقتل فتاة هددها بذلك من قبل

أدلى شاهد في قضية مقتل التلميذة الألمانية سوزانا أن الشاب العراقي المتهم بقتلها، ويدعى علي بي. هددها بالقتل، إذا لم تمارس الجنس معه.

وقال الشاهد اليوم الاثنين أمام المحكمة الإقليمية بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا إن علي /22 عاما/ لم يرد ترك سوزانا تعيش في هدوء، وأوضح أنه هدده أيضا ذات مرة بسكين.

ولكن علي أكد على لسان محاميه أنه لم يهدد هذا الشاب بسكين.

يشار إلى أن اللاجئ العراقي علي بي. متهم باغتصاب سوزانا /14 عاما/ في أيار/مايو عام 2018 في فيسبادن غربي ألمانيا وقتلها.

وكان على قد أقر بالفعل في بدء المحاكمة بقتل الفتاة، إلا أنه ينفي اغتصابها.

وكان هذا الشاهد البالغ من العمر 14 عاما على الأقل –بحسب الادعاء العام- هو الذي منح الشرطة الإشارة الحاسمة إلى علي عندما كان يتم البحث عن سوزانا. ولم يتوجه هذا الشاهد للسلطات إلا بعدما غادر علي بي. بصحبة أسرته إلى شمال العراق. وكان قد قال للشرطة في استجوابات سابقة إنه كان خائفا من أسرة علي.