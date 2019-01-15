الإثنين 8 أبريل 2019 10:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟
النتـائـج تصويت

مصادر: «فوريو» السويدية لمستحضرات التجميل تدرس بيع أسهمها مقابل مليار دولار

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 8 أبريل 2019 - 9:49 م | آخر تحديث : الإثنين 8 أبريل 2019 - 9:49 م

قالت مصادر مطلعة إن شركة "فوريو أيه.بي" السويدية لمستحضرات التجميل التي تأسست منذ ست سنوات والمشهورة بإنتاج منظفات وجه وفرش أسنان كهربائية، تدرس فكرة طرح أسهمها للبيع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي لم تكشف هويتها القول إن قيمة الشركة قد تصل إلى مليار دولار، حيث من المتوقع أن تكون شركات استثمار خاصة من بين المشترين المحتملين.

وقالت المصادر إن خطة بيع الأسهم مازالت في مرحلتها الأولى، وقد يصل الأمر في النهاية إلى رفض فكرة البيع.

يذكر أن تفكير "فوريو" التي أسسها رئيسها التنفيذي "فيليب سيدتش" عام 2013، في طرح أسهمها للبيع يأتي في الوقت الذي تشهد فيه سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، موجة اندماج واستحواذ، حيث تسعى الشركات الكبرى في هذا المجال مثل "براكتور أند جامبل" و"جونسون أند جونسون" إلى زيادة عدد وتنوع المنتجات التي تقدمها لعملائها.

ومن أشهر منتجات "فوريو" مستحضرات تنظيف الوجه "لونا" والفرش ذات الشكل البيضاوي المستخدمة في تدليك بشرة الوجه وفرشاة الاسنان الكهربائية "إيسا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك