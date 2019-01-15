مصادر: «فوريو» السويدية لمستحضرات التجميل تدرس بيع أسهمها مقابل مليار دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة "فوريو أيه.بي" السويدية لمستحضرات التجميل التي تأسست منذ ست سنوات والمشهورة بإنتاج منظفات وجه وفرش أسنان كهربائية، تدرس فكرة طرح أسهمها للبيع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي لم تكشف هويتها القول إن قيمة الشركة قد تصل إلى مليار دولار، حيث من المتوقع أن تكون شركات استثمار خاصة من بين المشترين المحتملين.

وقالت المصادر إن خطة بيع الأسهم مازالت في مرحلتها الأولى، وقد يصل الأمر في النهاية إلى رفض فكرة البيع.

يذكر أن تفكير "فوريو" التي أسسها رئيسها التنفيذي "فيليب سيدتش" عام 2013، في طرح أسهمها للبيع يأتي في الوقت الذي تشهد فيه سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، موجة اندماج واستحواذ، حيث تسعى الشركات الكبرى في هذا المجال مثل "براكتور أند جامبل" و"جونسون أند جونسون" إلى زيادة عدد وتنوع المنتجات التي تقدمها لعملائها.

ومن أشهر منتجات "فوريو" مستحضرات تنظيف الوجه "لونا" والفرش ذات الشكل البيضاوي المستخدمة في تدليك بشرة الوجه وفرشاة الاسنان الكهربائية "إيسا".