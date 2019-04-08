الكويت: نتابع بقلق التطورات في ليبيا وندعو إلى اعتماد الحل السياسي

أكدت الكويت أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في ليبيا، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع الفوري عن أي ممارسات تؤدي إلى مزيد من التصعيد وإراقة الدماء. وشددت على ضرورة الالتزام باعتماد الحل السياسي سبيلا لتجاوز الأزمة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، القول في بيان اليوم الاثنين، إن "دولة الكويت تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في ليبيا.. وما يضاعف من القلق والأسى أن يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يتطلع فيه المجتمع الدولي إلى الأشقاء الليبيين للانخراط في العملية السياسية والتجاوب مع جهود المبعوث الأممي غسان سلامة لعقد الملتقى الوطني وصولا إلى توافق وطني واسع يحقق آمال وطموحات أبناء الشعب الليبي في الأمن والاستقرار".

وأضاف المصدر أن دولة الكويت "تدعو الأطراف كافة إلى الامتناع الفوري عن أي ممارسات تؤدي الى مزيد من التصعيد وإراقة الدماء وإلى الالتزام باعتماد الحل السياسي سبيلا لتجاوز الأزمة لضمان أمن ليبيا واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها".

يذكر أن قوات المشير خليفة حفتر، المتحالف مع مجلس النواب، بشرق ليبيا، بدأت نهاية الأسبوع الماضي حملة عسكرية "لتطهير طرابلس من العصابات الإرهابية".

وردا على ذلك، أعلن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، في طرابلس، والمعترف بها دوليا، حالة النفير العام للتصدي لقوات حفتر.