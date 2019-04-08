انطلقت بمعرض زهور الربيع المقام بحديقة الأورمان، أول مسابقة في التصوير الفوتوغرافي تستضيفها شركة ايديتور للعلاقات العامة بجناحها الدائم بالمعرض، يتنافس فيها 24 مصورًا محترفًا وهاو لاختيار أفضل 45 صورة يتم عرضهم في أول معرض للتصوير الفوتوغرافي يقام على هامش فعاليات معرض الزهور في دورته الـ ٨٦.

وصرح الدكتور عمرو القاضي خبير التصوير الفوتوغرافي، والمشرف العام على المسابقة، بأن المشاركون سيتنافسون في 3 أفرع من التصوير هي تصوير الورود والزهور- المناظر الطبيعية- ثم الشارع في معرض الزهور وهو الفرع الذي يهتم بعلاقة الزائرين للمعرض بنباتات الزينة والزهور وتعاملهم مع المعرض.

ولفت إلى أن معرض زهور الربيع يوفر للمتسابقين فرصة جيدة جدا ونادرة لإطلاق إبداعاتهم في مجال التصوير الفوتوغرافي، حيث يضم المعرض أجمل وأفضل وأندر الزهور ونباتات الزينة في مكان واحد.

وأوضح القاضي أن أعمال التصوير ستستمر حتى الأربعاء المقبل، تنطلق بعدها المرحلة الثانية من المسابقة وهي التصفيات لاختيار أفضل 45 صورة ليتم عرضهم في أول معرض للتصوير الفوتوغرافي على هامش معرض زهور الربيع.

جدير بالذكر أن معرض زهور الربيع يشهد هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والزائرين ويشهد أيضا لأول مرة الصالون التثقيفي لوزارة الزراعة، والذي يضم عددًا كبيرًا من الندوات والجلسات والحوارية حول مستقبل صناعة نباتات الزينة في مصر، وتعقد ندوات الصالون في منتصف الأسبوع.