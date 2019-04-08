استطلاعات للرأي تظهر تراجع شعبية رئيس وزراء أستراليا قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية

أظهرت استطلاعات للرأي نشرتها صحف أسترالية تراجع شعبية حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء، سكوت موريسون، في مواجهة حزي العمال المعارض، وذلك قبل أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية الوطنية.

وخلص استطلاع نيوبول، الذي نشرته صحيفة ذا استراليا، حصول الائتلاف الحكومي بقيادة موريسون على 48 نقطة مقابل 52 لحزب العمال، في حين أظهر استطلاع ابسوس ، الذي نشرته صحيفتا سيدني مورنيج هيرالد وذا ايج، تقدم حزب العمال بواقع 53 نقطة مقابل 47 للائتلاف الحكومي.

وكانت الحكومة تأمل في أن تساعد تقديرات الموازنة المتفائلة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي في تضييق الفجوة، في ظل استمرار تقدم حزب العمال على الائتلاف الحاكم لنحو ثلاثة أعوام.

ولكن استطلاعات الرأي التي تم نشرها في وقت متأخر أمس الأحد أظهرت أن حزب العمال في طريقه لعودة مريحة للحكومة لأول مرة منذ عام 2013.

ومن المقرر أن تجرى استراليا انتخابات برلمانية في منتصف مايو المقبل، حيث من المتوقع أن يعلن موريسون الموعد بالتحديد نهاية الأسبوع.