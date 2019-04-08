الإثنين 8 أبريل 2019 1:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟

النتـائـج تصويت

إعلان حالة الطوارئ في جزيرة كريت اليونانية بعد أمطار غزيرة وفيضانات

أثينا- د ب أ
نشر فى : الإثنين 8 أبريل 2019 - 1:34 م | آخر تحديث : الإثنين 8 أبريل 2019 - 1:34 م

أفادت شبكة«إي.آر.تي» اليونانية، الإثنين، بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق جزيرة كريت خلال اليومين الماضيين تسببت في حدوث فيضانات ببلدتي إيرابيترا وسيتيا، ومن ثم جرى إعلان حالة الطوارئ.

وتعمل خدمات الإغاثة من الكوارث على ضخ المياه المتراكمة داخل المباني في الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط، والتي تعتمد بصورة كبيرة على السائحين الذين يتوافدون إليها في الصيف.

وأصبح الطقس قاسيا في اليونان، وخاصة في كريت، حيث شهدت على غير العادة عددا كبيرا من العواصف والأمطار الغزيرة.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم في فبراير بعدما جرفتهم مياه في كريت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك