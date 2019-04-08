موسيفيني: أوغندا دولة تتمتع بالأمن وحادث اختطاف السائحة الأمريكية فردي

أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، اليوم الاثنين، إن بلاده دولة تتمتع بالأمن داعيا السياح الأجانب إلى زيارتها.

وأضاف موسيفني - في تصريحات اوردها راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، يقول "إن اختطاف السائحة الأمريكية كمبرلي سو وسائقها الخاص مؤخرا يمثل حادثا فرديا، وإن الشرطة تمكنت من تحريرهما"، مشيرا إلى أن بلاده سوف تتعامل مع هذه الجيوب المعزولة من المجرمين".

وتابع موسيفني يقول "أود أن أطمئن المواطنين والسياح على السواء أن أوغندا مكانًا آمنًا للزيارة والسياحة، وأنا أدعو السياح إلى زيارة بلادنا التي تمثل لؤلؤة إفريقيا".

وتأتي تصريحات موسيفيني ردًا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم، السلطات الأوغندية إلى ضرورة ملاحقة الخاطفين لكي يشعر الناس بأن أوغندا تعتبر مكانا آمنا للزيارة، وقال ترامب "يتعين على أوغندا أن تقدم الخاطفين للعدالة فورًا وبشكل علني".