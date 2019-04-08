لافروف: زيادة التعاون مع الدول العربية من الأولويات المطلقة للسياسة الخارجية الروسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أهمية دور منتدى التعاون الروسي العربي، الذي سيعقد جلسته بموسكو بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية 16 أبريل الجاري.

وقال لافروف، في كلمته خلال فعاليات معرض (أرابيا إكسبو) المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، "إن زيادة التعاون مع الدول العربية على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف على حد سواء يعد من بين الأولويات المطلقة للسياسة الخارجية الروسية، ونولى اهتماما خاصا لأنشطة منتدى التعاون الروسي العربي، الذي ستعقد دورته العادية على مستوى وزراء خارجية روسيا وجامعة الدول العربية في موسكو يوم 16 أبريل الجاري".

ومن جهته، أشار رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد، لوكالة أنباء (سبوتنيك) على هامش المعرض - إلى أنه سيناقش مع الجانب الروسي إعادة بناء البنى التحتية المدمرة في كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن.