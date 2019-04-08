حزب جزائري معارض يقاطع الجلسة المشتركة للبرلمان لتعيين رئيس مؤقت

قرر حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري (معارض) رفع الغطاء السياسي عن نوابه البرلمانيين الذين لم يحترموا القرار الصادر عن الحزب منذ شهر بالانسحاب من غرفتي البرلمان، ليقاطع بذلك الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) المقررة بعد غد الثلاثاء لتعيين رئيس مؤقت للبلاد خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقال الحزب في بيان اليوم الأحد إن "جبهة القوى الاشتراكية قد قامت برفع الغطاء السياسي عن برلمانيي الحزب الذين لم يستقيلوا وذلك لعدم احترام القرار المتعلق بسحب برلمانيي جبهة القوى الاشتراكية من غرفتي البرلمان الذي اتخذته الهيئات السياسية للحزب في 6 مارس الماضي".

وندد اقدم حزب في المعارضة الجزائرية بدعوة غرفتي البرلمان بعد غد الثلاثاء، وقال إن "الاجتماع غير شرعي و غير شعبي من قبل سلطة لا تستمع لصوت الشعب".

ووصف البيان اجتماع غرفتي البرلمان بأنه "بمثابة "محاولة يائسة لتجديد مسؤولي النظام من اجل استمراره وتقويته وتعزيزه"، مضيفا أن "الشعب الجزائري هو المخول لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها بشكل سيادي و ديمقراطي بعد 57 سنة من نظام حكم شمولي حال دون اي انتقال ديمقراطي".

وأكد البيان أن الشعب بكل مكوناته وفي كل البلاد يطالب بتغيير جذري للنظام رافضا ركيزتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.