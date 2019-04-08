ألمانيا تقدم قوارب نجاة لإيران لاستخدامها في عمليات الإغاثة من الفيضانات

قدمت ألمانيا قوارب نجاة إلى إيران لمساعدة المحاصرين من جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق في الجمهورية الإسلامية.

وسلم الصليب الأحمر الألماني، الإثنين أكثر من 40 قارب نجاة و40 محرك زوارق إلى الهلال الأحمر الإيراني.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن ما لا يقل عن 70 شخصا لقوا حتفهم من جراء الفيضانات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية. ولا يزال هناك عدد من المفقودين ويُخشى وفاتهم.

وتسببت الفيضانات في أضرار لنحو نصف مليون شخص في 23 من إجمالي 31 محافظة إيرانية، بعدما باغتت الفيضانات الناس في رأس السنة الفارسية في الحادي والعشرين من آذار/مارس.

ولا يزال الوضع خطيرا في مناطق جنوب غربي البلاد، حيث تعين إخلاء العشرات من البلدات الصغيرة والقرى.

ودمرت المياه أكثر من 25 ألف منزل، واضطرت ما لا يقل عن 60 ألف أسرة إلى الفرار إلى ملاجئ الطوارئ.

ووفقا للهلال الأحمر الإيراني، فإن الكويت وسويسرا وتركيا وألمانيا أرسلت مساعدات إلى إيران. ونتيجة للعقوبات الأمريكية التي تحظر التحويلات البنكية لإيران، فإن البلاد لم تتلق مساعدات مالية.